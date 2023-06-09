Songül Karlı'nın değişimi sürüyor Estetik yaptırmayı alışkanlık haline getiren Songül Karlı yine son pozlarıyla da gündem oldu.

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Yaptırdığı estetiklerle sürekli gündem olan şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son halini takipçileriyle paylaştı.

Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı'nın değişimi yine şaşırttı.

Oğlu şikayetçi

Bir süre önce oğlu tarafından "Sürekli bir yerlerin konuşuluyor" yorumu alan ve bikinili pozlarını paylaşmaktan vazgeçen Songül Karlı şimdi de gençleşmek için, sarkan yerlerini toparlatma operasyonları geçirdi ve son hallerini de paylaştı.

Hadise ile Petek Dinçöz'e benzetilen Karlı zaman zaman filtreyi de abarttığı pozlar paylaşıyor.