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- Songül Karlı, estetik yaptırdı
Songül Karlı, estetik yaptırdı
Songül Karlı, Fransız askısı yaptırdıktan sonraki halini sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 14:00
- Güncelleme : 25.10.2021 - 14:19
Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının geçtiğimiz hafta sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI
Modaya uyan Karlı, yüzüne Fransız askısı yaptırdı. Instagram'dan yüzünün öncesini sonrası paylaşan 48 yaşındaki Karlı, dikkatleri üzerine çekti.
ETAP ETAP ANLATTI
Videosunu yayınlayan Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı. Ünlü isim, yüzündeki etap etap değişimleri de takipçilerine anlattı.