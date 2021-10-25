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    Songül Karlı, estetik yaptırdı

    Songül Karlı, Fransız askısı yaptırdıktan sonraki halini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 14:19
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    Songül Karlı, estetik yaptırdı

    Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının geçtiğimiz hafta sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

    FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

    Modaya uyan Karlı, yüzüne Fransız askısı yaptırdı. Instagram'dan yüzünün öncesini sonrası paylaşan 48 yaşındaki Karlı, dikkatleri üzerine çekti.

    ETAP ETAP ANLATTI

    Videosunu yayınlayan Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı. Ünlü isim, yüzündeki etap etap değişimleri de takipçilerine anlattı.

    Songül Karlı, estetik yaptırdı #1

    Songül Karlı, estetik yaptırdı #2

    Songül Karlı, estetik yaptırdı #3

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