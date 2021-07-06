Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı

Sosyal medyanın en aktif ünlü isimlerinden olan Songül Karlı, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor.

ESKİ KLİBİNİ PAYLAŞTI

Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Karlı, 2004 yılında piyasaya sunduğu Kaç Bahar adlı albümünde yer alan 'Babamın Kızıyam' şarkısının klibini sosyal medya hesabında yayınladı.

Ünlü şarkıcının klibini ilk kez görenler ise Karlı'yı tanımakta zorlandı. 'Hiç estetiğim yok' diyen Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise bir kez daha gündeme geldi.

"TEK BİR YERİM ÇAKMA"

Bir röportajında "Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım" açıklamasında bulunmuştu.