Songül Karlı kot tulumuyla poz verdi Üzerine yapışan kısa tulumuyla poz veren Songül Karlı'nın son hali Hadise'ye benzetildi.

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Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Songül Karlı, son haliyle yine dikkat çekti.

Estetiği seviyor

Sık sık estetik operasyonlar yaptıran ve “Fransız Askısı” yöntemiyle yüzünü gerdirdikten son gündemde adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı.

Yüzüne dolgu ve botoksu da eksik etmeyen Karlı, son olarak kısa kot tulumuyla poz verdi. Karlı'nın pozlarına yorum yağdı.

Hadise'ye benzetildi

Son yayınladığı fotoğrafa yorum yağan Songül Karlı Hadise'ye benzetildi.