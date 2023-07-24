Songül Karlı kot tulumuyla poz verdi
ensonhaber.com

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Songül Karlı, son haliyle yine dikkat çekti.

Estetiği seviyor

Sık sık estetik operasyonlar yaptıran ve “Fransız Askısı” yöntemiyle yüzünü gerdirdikten son gündemde adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı.

Yüzüne dolgu ve botoksu da eksik etmeyen Karlı, son olarak kısa kot tulumuyla verdi. Karlı'nın pozlarına yorum yağdı.

Songül Karlı kot tulumuyla poz verdi

Hadise'ye benzetildi

Son yayınladığı fotoğrafa yorum yağan Hadise'ye benzetildi.