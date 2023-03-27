Songül Karlı kuaförden yeni çıktı Her kuaför çıkışı verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan Songül Karlı, yine şovunu yaptı.

Haber Merkezi

Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı, fit ve güzel haliyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

"Anne Allah aşkına yapma"

Daha önce yaptığı açıklamada "Oğlum, 'Anne Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla adından söz ettiren Karlı, sosyal medya hesabından son halinden sık sık fotoğraflar yayınlıyor.

49'luk Songül'e beğeni yağdı

Her kuaföre gittiğinde fotoğraf çektirip yayınlayan Karlı, geleneği yine bozmadı. Siyah göğüs dekolteli bluz giyen ünlü şarkıcı, kuaförden yeni çıkmış sarı saçlarıyla yine şovunu yaptı.

Takipçiler, Karlı'nın yayınladığı fotoğrafı yine beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, estetikleri yüzünden zaman zaman Hadise ve Seda Sayan'a da benzetiliyordu.