Songül Karlı, Müge Anlı'ya gidiyor

Eski eşi tarafından dolandırılan Songül Karlı'nın son çaresi Müge Anlı olacak.

Songül Karlı, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevapladı. Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvuracağını söyledi.

"MÜGE ANLI'DA BİTECEK"

“Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez” diye isyan eden Songül Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının “Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?” sorusuna “Müge Anlı’da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı.” dedi.

Karlı, eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.