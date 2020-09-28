Songül Karlı, oğluna inat bikinili poz paylaşıyor

Son günlerde göğüslerini dördüncü kez küçülttüreceğini söyleyerek gündeme gelen Songül Karlı'nın son paylaşımı olay yarattı.

Bikinili ve cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren 47 yaşındaki Songül Karlı, yaza bir türlü veda edemiyor.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösterdiğini söylemişti.

Karlı, yine dayanmadı ve bikinili bir pozunu daha paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şort ve bikini üstüyle görülen Karlı'nın göğsünün açılması dikkatlerden kaçmadı.

"ELBİSELERİN ÜSTÜ KAPANMIYOR"

Vücudunda estetik olmadığını söyleyen Karlı, "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bir git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.