Songül Karlı, takipçilerini makyajsız olduğuna inandıramadı

Son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Songül Karlı, "Yüzümde gram makyaj yok" dediği paylaşımıyla dikkat çekti.

Formda görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Türk Halk Müziği şarkıcısı ve sunucu Songül Karlı’nın, 'sıfır makyaj' olduğunu iddia ettiği fotoğrafı ile bir anda sosyal medyada gündem oldu.

KİMSEYİ İNANDIRAMADI

Daha önce yaptığı açıklamada estetiği olmadığını, sadece göğüs küçültme işlemi yaptırdığını açıklayan 47 yaşındaki şarkıcıya Instagram hesabından yorum yağdı.

Son paylaşımına "Bu arada yüzümde bir gram makyaj yok" yazan Songül Karlı, takipçilerini inandıramadı.

“ABLA ŞAKA MISIN?”

Karlı’nın makyajsız hali olarak yayınladığı fotoğrafa gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

“Çünkü kalıcı makyaj var. Abla şaka mısın? Makyajın yok ama yüzünde tonlarca estetik var. Eski Songül nerede acaba?”

“Yüzünde bir gram makyaj yok ama maalesef estetiğin çok. Keşke diğerlerine benzemeseydin, doğal kalsaydın. Dudaklar çok abartılı, zaten bütün ünlüler birbirine benziyor. Hepiniz aynı doktora mı gidiyorsunuz? Oysa senin hiç ihtiyacın yoktu, doğal daha güzeldin.”





“MAKYAJ YOK; ESTETİK, KALICI MAKYAJ, FİLTRE VAR”

“Makyaj yok, filtre var. Bambaşka biri gibisiniz. Nerede o eski haliniz. Yüzünden yok ama dudağında var.”

“Makyaj yok tamam ama estetikleri ne yapacağız? Eski halinle daha güzeldin. Makyaj yok; estetik, kalıcı makyaj, filtre var.”