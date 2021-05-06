Songül Karlı'dan estetiksiz fotoğraf

20’li yaşlarına ait bir fotoğraf paylaşan Songül Karlı, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, son paylaşımıyla da sosyal medyada konuşulmayı başardı.

"BEN HEP GÜZELDİM"

47 yaşındaki türkücü, 20’li yaşlar challenge'ına dahil oldu. Eski fotoğrafını paylaşan Songül Karlı'nın 'Ben hep güzeldim' notuyla paylaştığı kareye adeta yorum yağdı.

Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmış ve yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmişti.