Songül Karlı'nın değişimi hayranlarını şaşırttı! Fotoğrafta filtreyi abarttı Son zamanlarda yaptığı paylaşım ve estetiklerle adından söz ettiren Songül Karlı, filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü.

ensonhaber.com

Bir süredir kendisini spora ve estetiğe veren Songül Karlı, değişmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatan Karlı, sosyal medyadan da filtreli karelerini yayınlıyor.

Son pozu olay oldu

Yaptırdığı estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, son olarak eli göğsünde bir pozunu paylaştı.

Son dönemde estetiği ve filtreyi abartan sunucu ve türkücüye yorum yağdı. Songül Karlı'nın filtreyi abarttığını söyleyen bir takipçisi "Ekranda bu kadar güzel değilsiniz" yazdı.