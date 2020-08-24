Songül Karlı'nın eski hali

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, yıllar geçtikçe gençleşiyor.

Mesleki anlamda hiçbir şey yapmasa da gündemde kalmayı başaran ünlüler arasında yer alan 46 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, Instagram sayfasında “Seneler ve gençlik” notuyla 25 yaşındaki halini paylaştı.

Takipçileri “Şu an daha genç görünüyorsun” diye mesaj yağmuruna tuttu. Karlı 1990’lı yılların sonunda ince kaş ve koyu renk saç kullanıyordu.

"DOĞALIM"

Sonül Karlı “Estetik var mı?” sorularına da “Hiçbir yerimde yok. Tamamıyla doğalım” cevabını verdi.

3 KERE GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜ

Karlı, daha önce veridği bir röportajda 1.5 yılda 3 kere göğüslerini küçülttüğünü açıklamıştı.