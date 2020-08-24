Dolar
7.3734
0.507%
Euro
8.7327
1.0857%
Altın
1954.45
0.7095%
Borsa
1113.27
0.3054%
G. Altın
463.388
1.2166%
Bitcoin
87160.17
1.2748%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Songül Karlı'nın eski hali

    Ünlü şarkıcı Songül Karlı, yıllar geçtikçe gençleşiyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 15:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Songül Karlı'nın eski hali

    Mesleki anlamda hiçbir şey yapmasa da gündemde kalmayı başaran ünlüler arasında yer alan 46 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, Instagram sayfasında “Seneler ve gençlik” notuyla 25 yaşındaki halini paylaştı.

    Takipçileri “Şu an daha genç görünüyorsun” diye mesaj yağmuruna tuttu. Karlı 1990’lı yılların sonunda ince kaş ve koyu renk saç kullanıyordu.

    "DOĞALIM"

    Sonül Karlı “Estetik var mı?” sorularına da “Hiçbir yerimde yok. Tamamıyla doğalım” cevabını verdi.

    3 KERE GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜ

    Karlı, daha önce veridği bir röportajda 1.5 yılda 3 kere göğüslerini küçülttüğünü açıklamıştı.Songül Karlı nın eski hali #1

    Songül Karlı nın eski hali #2

    Songül Karlı nın eski hali #3

    Songül Karlı nın eski hali #4

    Songül Karlı nın eski hali #5

    Songül Karlı nın eski hali #6

    Songül Karlı nın eski hali #7

    Görüş Bildir