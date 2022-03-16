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    Songül Karlı'nın filtreli hali alay konusu oldu

    Büyük göğüslerinden sürekli rahatsız olduğunu dile getiren Songül Karlı, son dönemde estetikli haliyle dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 09:36
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    Songül Karlı'nın filtreli hali alay konusu oldu

    Gençleşmek için Seda Sayan'ın yolundan gidip yüzüne Fransız askısı yaptıran Songül Karlı'ya estetik yetmedi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Karlı, fransız askısının üstüne bir de paylaşacağı fotoğraflara filtre yapıyor.

    FİLTREYİ ABARTTI

    Songül Karlı'nın son pozu yine böyle bir pozdu. Filtre'yi abartan türkücü dalga konusu oldu. Karlı, son fotoğrafına "Ateş" notunu düştü.

    Büyük göğüslerinden rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren Karlı, 3 kez meme küçültme ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

    İşte Karlı'ya gelen yorumlar:

    - Filtre gençleşmesi..

    - Filtresiz daha güzelsin

    - Ablacım kaç yaşına geldin bu ne hal?

    - Dudaklarının haline bak

    Songül Karlı nın filtreli hali alay konusu oldu #1

    Songül Karlı nın filtreli hali alay konusu oldu #2

     

    Songül Karlı nın filtreli hali alay konusu oldu #3


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