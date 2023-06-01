Songül Karlı'nın yeni pozuna beğeni yağdı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, yayınladığı son pozuyla sevenleri tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

ensonhaber.com

Son olarak Gelinim Mutfakta programı ile izleyici karşısına çıkan başarılı türkücü ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Songül Karlı'nın 455 bin takipçili Instagram hesabından yayınladığı son gönderisine sevenlerinden: "Türkülerin Sultanı", "Asaletin yeter", "Müziğin prensesi ağzına sağlık" gibi yorumlar geldi.

Sık sık estetik operasyonlar yaptırmasıyla gündeme gelen ve son olarak "Fransız askısı" yöntemini yüzüne uygulatan Songül Karlı, son haliyle sevenlerinin övgü dolu yorumlarını alıyor.

Hadise ve Seda Sayan'a benzetildi

49 yaşında olan ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı, yayınladığı gönderileri ve yaptırdığı estetik operasyonlar sebebiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından zaman zaman şarkıcı Hadise ve Seda Sayan'a olan benzerliğiyle gündeme geliyor.