Songül Öden evlendi

Sade bir nikahla evlenen Songül Öden, pandemi sonrası düğün yapacak.

Songül Öden, 4 yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı ile aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

ŞAHİDİ ÇOK

Öden ve Bıçakçı’nın nikahını Beşiktaş belediyesi evlendirme dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıydı. Songül Öden’in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı’nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.

Nikahında, Barrus Landon marka gelinlik ve Gaios marka taç tercih eden güzel oyuncunun, gelin makyajı Selen Karabulut, saçını Sedat Temur, styling ise Onur Gürbiz’e ait.



