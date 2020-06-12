Songül Öden: Gülüşüm bozuldu

Songül Öden, katıldığı bir programda yıllar sonra yaptırdığı estetiklerle ilgili itiraflarda bulundu.

Ünlü oyuncu Songül Öden, İbrahim Selim’in programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Öden, yaptırdığı estetikten pişman olduğunu söyledi.

İşte Öden'in açıklamalarından ara başlıklar:

"ASLA TAVİZ VERMEM"

“Kadın oyuncu olduğum için farklı muamele görmedim. Ama bunun için mücadele ediyorum. Ne para ne de başka haklar konusunda asla taviz vermem.

"YARI KAPALI CEZAEVİ GİBİYDİ"

Bugüne kadar en keyif aldığım iş, ‘Umutsuz Ev Kadınları’ oldu. Gelen bir başrolü kadroda bulunan başka isimler yüzünden reddettim. En havalı arkadaşım bir melekti. En son 5 yaşında gördüm, sonra vedalaştım.

"50 GÜN EVDEN ÇIKMADIM"

Dışarıya çıkmayacaksınız dendiğinde tuhaf bir hal oldu. Yarı kapalı cezaevi hissi çok tuhaftı gerçekten. Fakat o sürece bir süre sonra adapte olduk. Evdeki yaşamı keşfettim. Yemek yaptım. Eksiklerimi tamamladım. 50 gün dışarıya hiç çıkmadım. Sonra çıktığımda kimseyle göz göze gelmediğimi fark ettim. İnsanların korktukları bir dönem vardı. O göz göze gelememe durumları tuhaftı.

"9 YAŞINDAN BERİ YAZIYORUM"

9 yaşından beri şarkı sözleri yazıyorum. Bir gün Derya’nın (Türkan) evine gittim. “Şarkı sözü yazar mısın?” dedi. Onlar Türk müziği yaptığı için “Ben kafiyeli bir şeye çalışmadım. Serbest bir şeye çalışırım. Biliyor musunuz, 15 yaşında beste yapıyordum” dedim. Onlar da müzisyen hassasiyetiyle o şarkıları söylememi istedi. Söyledim, çok sevdiler ve şarkılarımı aldılar.

"ABLAM NOTERLETMİŞ"

Şarkılar da 9 yaşından beri yazdığım sözlerden oluşuyor. Biraz ölüm, aşk içerikli sözler. Neden bilmiyorum ama ayrı anne babanın çocuğuyum ondan olabilir. Belli ki anneme çok empati kurmuşum, onun acılarına... İşin komik tarafı ablam yazdıklarımı notere onaylatmıştı.

"AMELİYAT OLDUM"

Burun ameliyatı oldum. Burnum kemikliydi ve “Nefes alamıyorum” diyordum herkese. Kendimi de inandırmıştım. Asıl şimdi nefes alamıyorum. Hiç kimse izin vermedi, para biriktirdim. Gittim, Bameliyat oldum. O hiç iyi olmadı. Doktor bütün kıkırdakları almış. Üzerine iki kere daha burun ameliyatı oldum. Kulaktan kıkırdak alıp taktılar. Prova esnasında o da zedelendi. Bu sefer bir kıkırdak buldular. Şu anda nefes alamıyorum ama hayatıma devam ediyorum.

"İYİ Kİ DİNLEMEDİM ONU"

Çok güldüğümden gözlerimin kenarı kırıştı. Şeytana uyup botoks yaptırdım. Gülüşüm bozuldu. O yüzden gülmek istemiyorum. Araplarla çektiğim reklam filminde yönetmen gülmemi isteyince “Burada gülmenin doğru olduğunu düşünmüyorum” dedim. "Bir sinema filmi için görüşmeye gittiğimde çok ünlü bir yönetmen 'Yüzündeki üst ben çok güzel ama alt benini aldırabilirsin' demişti. Allah’tan dinlemedim onu. Çok saçma değil mi? Filmde oynamadım. Film de çok kötü oldu.

Çocukluğumdan beri disleksiyim (öğrenme bozukluğu). Bu nedenle ilkokulda çok zorlandım.

"PLATFORM ÇÖKTÜ"

2018 yılında Lübnan’daki Murex D’or ödül töreninde “Türk dizelerini ilk tanıtan ve sevdiren kadın oyuncu ödülünü” aldım. O çok şaşırtıcıydı. Uçağın yanına bir araba yanaşmıştı, korumalar vardı ve yürüyemiyorduk. Kıvanç (Tatlıtuğ) ile “Gümüş” dizisi için gittiğimiz Kahire Film Festivali’nde de büyük ilgi gördük. Kıvanç’la festival salonuna girince platform çöktü. Festivaldeki Ömer Şerif, Susan Sarandon, Charles Theron “Kim bunlar” diye baktı. İnanılmazdı."