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    Songül Öden'den Kıvanç Tatlıtuğ itirafı

    Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri olmasının ardından gördüğü psikolojik şiddeti anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 07:49
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 08:38
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    Songül Öden'den Kıvanç Tatlıtuğ itirafı

    Ünlü oyuncu Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı.

    'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk oldu. Songül Öden, ‘Gümüş’ dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

    "İnsanlar çok acımasız"

    Oyuncu Songül Öden, "O dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum.

    Yeni mezun olmuştum, küçüğüm haliyle. İnsanlar da çok acımasız." itirafından bulundu.

    Songül Öden den Kıvanç Tatlıtuğ itirafı #1

    Songül Öden den Kıvanç Tatlıtuğ itirafı #2

    Songül Öden den Kıvanç Tatlıtuğ itirafı #3

    Songül Öden den Kıvanç Tatlıtuğ itirafı #4


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