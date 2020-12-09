Sophia Loren’den hayat dersleri

Sophia Loren, 86 yaşında olmasına rağmen 20 yaşında gibi hissetmesinin sırlarını paylaştı.

Sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Sophia Loren, uzun bir aranın ardından bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor.

86 yaşındaki Loren, hala 20 yaşında gibi hissetmesiyle ilgili konuştu.

"YAŞIMA İNANAMIYORUM"

Yaşının içinde hissettiği gençliği yönlendiremeyeceğini belirten Loren, “Bazen 86 yaşındayım dediğimde buna inanamıyorum. 20 yaşında gibi hissediyorum.” dedi. New York Post’un haberine göre Loren, yıllar boyunca hayatı bir rüya gibi yaşamayı öğreten dersleri de paylaştı.

"KENDİMİ NEŞELENDİRİRİM"

İtalyan oyuncu, “Aynaya baktığımda, kendimi neşelendiririm. Mükemmel misin ya da güzel misin demem. Hayır, bu içimde hissettiğim, ne kadar güvende ve mutlu olduğumla ilgili. Önemli olan bu.” dedi.

Küçük şeylerden zevk almanın ve negatif duyguları uzak tutmanın da önemli noktalar olduğunu vurgulayan Loren, doğal yaşlanmanın iç huzur getirdiğini söyledi. “Eğer mutlu hisseden bir insansan, neden vücudunu değiştirirsin ki? Bunu hiç düşünmedim. Sahip olduklarımı ve kendimi seviyorum.” diye konuştu.