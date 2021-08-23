Şoray Uzun ailesiyle alışverişte

Alışveriş turunda görüntülenen Şoray Uzun, ailesiyle poz verdi.

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ve oğullarıyla önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

"HERKES GÖRSÜN"

Ailesiyle Meos Balık’ta yemek yiyen ünlü oyuncu, “Yangınlarda yapılan yardımları takdir ediyorum. Bu yardımlarda benim de katkım var. Sağ elin verdiğini sol el görsün. Bu herkesi teşvik etsin ve herkes yardım yapsın. Gizli kalmasını istemiyorum, yoksa nasıl birbirimize ulaşacağız” dedi.

Oğlu, Mehmet Okan'ın babasının boyunu geçmiş olması dikkatten kaçmadı.