Euro
9.9592
0.2%
Dolar
8.4862
0.02%
Altın
488.03
0.42%
Borsa
1.445
0%
Bitcoin
425.210
2.27%
EXEN Coin
27.99
4.71%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Şoray Uzun ailesiyle alışverişte

    Alışveriş turunda görüntülenen Şoray Uzun, ailesiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 08:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şoray Uzun ailesiyle alışverişte

    Ünlü oyuncu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ve oğullarıyla önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

    "HERKES GÖRSÜN"

    Ailesiyle Meos Balık’ta yemek yiyen ünlü oyuncu, “Yangınlarda yapılan yardımları takdir ediyorum. Bu yardımlarda benim de katkım var. Sağ elin verdiğini sol el görsün. Bu herkesi teşvik etsin ve herkes yardım yapsın. Gizli kalmasını istemiyorum, yoksa nasıl birbirimize ulaşacağız” dedi.

    Oğlu, Mehmet Okan'ın babasının boyunu geçmiş olması dikkatten kaçmadı.

    Şoray Uzun ailesiyle alışverişte #1

    Şoray Uzun ailesiyle alışverişte #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir