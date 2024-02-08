Sosyal medya fenomeni Pucca'nın ev sahibinin isyan etti: "Kira ödemiyor" Başı sürekli hakkında açılan davalarla dertte olan ünlü fenomen ve yazar Pucca'nın ev sahibi, şoke edecek iddialarda bulundu.

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Ünlülüğü blog yazılarıyla başlayan sosyal medyada Pucca takma ismini kullanan Pınar Karagöz, yine bir davayla gündeme geldi.

Pucca'yla ilgili şaşırtan iddia bu sefer kaldığı evle ilgili. Bu iddia, Pucca’nın ev sahibi olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcısından geldi.

"İyilikten maraz doğdu"

İki buçuk yıldır Pucca'nın kendi evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, "İyilikten maraz doğdu" diyerek Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

Pucca sessiz

Fenomen yazar Pucca'dan ise konuya ilişkin bir cevap henüz gelmedi.

Bir dönem sürekli mahkemeler ve davalarla uğraşan Pucca'ya, birkaç sene önce erkeklere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmişti.

Pucca, 2015 yılında Serhat Osman Karagöz'le evlenmişti. Fakat bu aşk da evlilik de uzun sürmedi. Çift 2018 yılında temelli ayrılmaya karar verdi.