Sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den yeni kare geldi

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Aile dizisinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, son zamanların en dikkati çeken isimleri arasında yer alıyor.
Serenay Sarıkaya ile her sahnesi olay olan Tatlıtuğ'un evliliği de gündemden düşmüyor.
Şimdilerde babalık heyecanı içerisinde olan Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yle yeni karesini yayınladı.
Gören yorum yağdırdı
Çift, Kurt Efe'yi sosyal medyadan uzak tutmaya çalışıyor ancak basın mensupları yakalamanın bir yolunu buluyor.
Sık sık gündeme gelen Kurt Efe'yi bu defa Kınavç Tatlıtuğ paylaştı.
Efe'nin yine yüzünü göstermeyen Tatlıtuğ, siyah takım elbisesiyle herkesin bir kez daha beğenisini kazandı.
Kareyi görenler, "Babasına bak oğlunu" al yorumlarında bulundu. Bazıları ise "Yüzünü göstermeme amacınız nedir?" diye sordu.
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