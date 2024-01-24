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Sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den yeni kare geldi

Sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den yeni kare geldi Son zamanların en fazla konuşulan ve beğenilen ismi olan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından oğluyla olan karesini yayınladı.