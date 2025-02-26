Sosyetenin çok konuşulan ikinci baharıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Bilindiği üzere Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya'yla geçtiğimiz yıl gizli bir nikahla dünyaevine girmişti.
KIZI EVLİLİĞİN İPTALİNİ İSTEMİŞTİ
İnan Kıraç'ın 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istemişti.
ADLİ TIP'A GELDİ
Mahkeme, bunun üzerine İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti.
Adli Tıp Kurumu, 5 Şubat'ta İnan Kıraç'ın heyet önüne çıkmasına karar verdi.
İnan Kıraç da aynı gün Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğu gerekçesiyle mahkemeye mazeret dilekçesi sundu.
5 Şubat'taki Adli Tıp Kurumu'ndaki heyet incelemesine gösterdiği mazeretten ötürü çıkmayan İnan Kıraç'ın heyet karşısına çıkacağı tarih, 26 Şubat olarak belirlendi.
PSİKİYATRİK MUAYENEDEN SONRA RAPOR HAZIRLANACAK
Bugün ise İnan Kıraç, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış