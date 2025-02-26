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Sosyetenin konuştuğu evlilik: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na geldi

Sosyetenin konuştuğu evlilik: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na geldi Emine Alangoya ile 87 yaşında yaptığı evlilik sonrası kızı İpek Kıraç tarafından dava açılan İnan Kıraç, Adli Tıp Kurumu'nda heyet karşısına çıkacaktı. Kıraç sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi.