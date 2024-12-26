Sosyetenin konuştuğu evlilik: Mahkeme İnan Kıraç'ın kızının vasi talebini kabul etti

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Türkiye sosyetenin ikinci baharını konuşuyor...

Koç ailesinin eski damadı 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, yine Koç Holding'de uzun yıllar görev yapan 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlendi.

Magazin ve cemiyet gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra ayrıntılar ortaya çıkarken Kıraç'ın yaşı gereği kıyılan nikahtan önce akıl sağlığına ilişkin sağlık raporu aldığı öğrenildi.

KIZI VASİ ATANMASINI TALEP ETTİ

Bir anda Türkiye'nin gündemine düşen evlilikten sonra Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ise harekete geçerek evliliğe karşı çıktı.

Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten İpek Kıraç mahkemeye babasına vasi atanması için başvuruda bulundu.

Mahkemeden İnan Kıraç ve Alagonya çiftini üzecek bir karar çıktı.

MAHKEME VASİ TALEBİNİ KABUL ETTİ

Mahkeme heyeti İpek Kıraç'ın başvurusunu kabul etti.

Bu kapsamda vasi davasının ilk duruşması 12 Mart’ta görülecek.

Duruşmadan önce İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na giderek muayene olması gerekiyor.

Kurum, Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlayacak.

RAPOR EVLİLİĞİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor, Kıraç'ın evliliğinin kaderini belirlemesi bakımından son derece önemli.

Çıkacak raporda Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı tespiti yer alırsa, mahkeme tarafından Emine Alangoya ile yaptığı evlilik iptal edilecek ve ünlü iş adamına kızı vasi olarak atanacak.