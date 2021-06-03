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    Su El Roman: En büyük desteği babam veriyor

    Su El Roman, babası Rafet El Roman'ın yolunda ilerlemeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 07:14
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    Su El Roman: En büyük desteği babam veriyor

    Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman'ın kızları Su El Roman, 'Jokeria'nın ardından, İngilizce şarkısı 'Fake Love' için Almanya'da kamera karşısına geçti.

    KLİP ÇEKTİ

    Şarkısı için yaşadığı Frankurt'ta klip çeken Su El Roman, yaz ayında piyasa sürmeye hazırlandığı Türkçe single'ı için de çalışmalarının hızlandığı belirtti.

    Su El Roman, kariyerindeki en büyük desteğinin şarkıcı babası Rafet El Roman olduğunu söyledi.

    Su El Roman: En büyük desteği babam veriyor #1

    Su El Roman: En büyük desteği babam veriyor #2

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