Su El Roman, sarışın oldu

Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman tarzlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

1 Şubat'ta çıkacak yeni single'ı için hazırlıklarını tamamlayan Su El Roman, Almanya'daki evinde parti verdi.

ÖZEL HAZIRLANDI

Genç şarkıcı, parti gecesinde Marilyn Monroe kılığına girdi. Sarı peruğu ve özel Marilyn kostümü ile şarkı söyleyen Su El Roman, sosyal medyada büyük beğeni topladı.