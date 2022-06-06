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    Suha Uygur ile Filiz Senger 17 yıl sonra evlendi

    Usta oyuncu Nejat Uygur'un oğlu Suha Uygur, hayat arkadaşı Filiz Senger ile 17 yıl sonra nikah masasına oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 15:13
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    Suha Uygur ile Filiz Senger 17 yıl sonra evlendi

    18 Kasım 2013 tarihine yaşamını yitiren usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Suha Uygur, 17 yıldır birliktelik yaşadığı yapımcı sevgilisi Filiz Senger ile nikah masasına oturdu.

    17 yıl sonra

    Uygur, evlendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Nikahtan fotoğraf yayınlayan Uygur, '17 yıl sonra imzayı attık… Darısı bekar arkadaşlarımızın başına…' yazdı.

    Suha Uygur ve Filiz Senger çiftine, aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiden tebrik ve mutluluk dileği mesajları yağdı.

    Suha Uygur ile Filiz Senger 17 yıl sonra evlendi VİDEO

    Suha Uygur ile Filiz Senger 17 yıl sonra evlendi #1

    Suha Uygur ile Filiz Senger 17 yıl sonra evlendi #2


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