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    Şükran Ovalı makyajla bambaşka biri oldu

    Ünlü oyuncu Şükran Ovalı Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 07:06
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    Şükran Ovalı makyajla bambaşka biri oldu

    Son olarak Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisinde başrol oynayan Şükran Ovalı makyajlı pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Şükran Ovalı, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.

    KİMSE TANIMADI

    Paylaştığı fotoğraflarda makyajı abarttığı ve başka birine dönüştüğü görülen Şükran Ovalı'nın yeni imajıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

    BAŞKA ÜNLÜ İSİMLERE BENZERTİLDİ

    35 yaşındaki ünlü oyuncu yeni imajıyla takipçileri tarafından Kim Kardashian, Demet Akalın ve Seren Serengil'e benzetildi.

    Şükran Ovalı makyajla bambaşka biri oldu #1

    Şükran Ovalı makyajla bambaşka biri oldu #2

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