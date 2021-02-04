Şükran Ovalı makyajla bambaşka biri oldu

Şükran Ovalı makyajla bambaşka biri oldu

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla olay oldu.

Son olarak Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisinde başrol oynayan Şükran Ovalı makyajlı pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Şükran Ovalı, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.

KİMSE TANIMADI

Paylaştığı fotoğraflarda makyajı abarttığı ve başka birine dönüştüğü görülen Şükran Ovalı'nın yeni imajıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

BAŞKA ÜNLÜ İSİMLERE BENZERTİLDİ

35 yaşındaki ünlü oyuncu yeni imajıyla takipçileri tarafından Kim Kardashian, Demet Akalın ve Seren Serengil'e benzetildi.