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- Şükran Ovalı makyajla bambaşka biri oldu
Şükran Ovalı makyajla bambaşka biri oldu
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla olay oldu.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 07:06
Son olarak Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisinde başrol oynayan Şükran Ovalı makyajlı pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Şükran Ovalı, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı.
KİMSE TANIMADI
Paylaştığı fotoğraflarda makyajı abarttığı ve başka birine dönüştüğü görülen Şükran Ovalı'nın yeni imajıyla sosyal medyada çok konuşuldu.
BAŞKA ÜNLÜ İSİMLERE BENZERTİLDİ
35 yaşındaki ünlü oyuncu yeni imajıyla takipçileri tarafından Kim Kardashian, Demet Akalın ve Seren Serengil'e benzetildi.