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    Şükran Ovalı'nın 6 bin TL'lik mayosu

    Ünlü oyuncu Şükran Ovalı plaj stili için kesenin ağzını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 05:53
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    Şükran Ovalı'nın 6 bin TL'lik mayosu

    Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in takımı Fenerbahçe ile kampta olmasının ardından kızı Mihran Ela ile tatile çıktı.

    Arkadaşlarıyla eğlenen Ovalı, denizde çektirdiği mayolu pozlarını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

    "HABERİM YOK"

    Son olarak pembe ve mor renklerden oluşan bir mayo giyen Ovalı, Gözde Seda Altuner'e peş peşe pozlar verdi. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Haberim yok ki ful doğal" notunu düştü.

    PARAYA KIYDI

    Ovalı'nın pozlarından çok tercih ettiği mayonun fiyatı gündem oldu. Başarılı oyuncunun ünlü bir markaya ait olan mayoya 6 bin TL verdiği öğrenildi.

    Şükran Ovalı nın 6 bin TL lik mayosu #1Şükran Ovalı nın 6 bin TL lik mayosu #2

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