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    Şükriye Tutkun: Erdoğan keşke babam olsa

    Erdoğan'ın iftardaki tavrı nedeniyle duygulanan Şükriye Tutkun, o akşamı sosyal medyadan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 12:03
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    Şükriye Tutkun: Erdoğan keşke babam olsa

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ünlü isimlerle Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinde buluştu.

    Birçok sanatçının katıldığı iftar yemeğine şarkıcı Şükriye Tutkun da gitti.

    "Keşke babam olsa"

    Twitter hesabından Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasını tanıdığını düşünen Şükriye Tutkun, iftardaki anısını şu sözlerle dile getirdi:

    "Hayal kurmuştum"

    "Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşalı Şöför Müslüm'ün kızıyım ben hatırlar mısınız? Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep. Sonra fotoğrafını gösterdim, 'Bitirim adammış' dedi. Oysa ki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan."

    Şükriye Tutkun: Erdoğan keşke babam olsa #1

    Şükriye Tutkun: Erdoğan keşke babam olsa #2

    Şükriye Tutkun: Erdoğan keşke babam olsa #3


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