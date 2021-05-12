Süleyman Yağcı, ameliyat oldu

Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı apar topar ameliyata alındı.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Fıs fıs İsmail' karakteriyle ünlenen oyuncu Süleyman Yağcı, hastanelik oldu.

Yağcı, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti.

"SİGARAM VE ALKOLÜM YOK"

Süleyman Yağcı yaptığı açıklamada, "Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi.

"STRES"

Sebebi stres. Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok dostlarımız geldi. Ziyaret yasağımız var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duasını bekliyoruz.

"BAYRAMA ÇIKARSAK NE MUTLU"

Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah biz de bayramı göreceğiz." ifadelerinde bulundu.