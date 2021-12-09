Ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, katıldığı programda gür kaşlarını Atatürk'ün kaşlarına benzetti.

Fenomen dizi Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i olarak iz bırakan oyuncu Süleyman Yağcı, uzun zaman sonra ortaya çıktı.

Bir süredir Trabzon'da yaşadığını söyleyen Yağcı, bu sabah 2. Sayfa programına konuk oldu.

Gür kaşlarıyla dikkat çeken oyuncu, kendini Atatürk'e benzetti. Kaşlarının gür olmasının sırrını veren Yağcı, çok iyi beslendiğini söyledi:

"ATATÜRK GİBİ"

"Kaşlar Allah vergisi aynı Atatürk'ün kaşları gibi gür. Kendime çok iyi bakıyorum, dünyaya bir kere geliyoruz.

GÜR KAŞLARIN SIRRI



Her gece yatmadan önce kesinlikle bir kase ev yoğurdu yerim. Her sabah da kesinlikle bir çorba kaşığı bal yerim. İçkim yok sigaram yok sağlık çok önemli."

Süleyman Yağcı: Atatürk'le kaşlarımız aynı VİDEO