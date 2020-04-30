Antalya'da yaşayan, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Kabataş Erkek Lisesi Dernek Başkanı Anıl Cansızoğlu'nun video paylaşım sitesindeki canlı yayınına evinden bağlandı.

Ezgü, sohbet sırasında, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.

"İYİYİM" DEYİP YERDEN KALKTI

Ezgü'nün canlı yayında düştüğünü gören diğer konuk, sunucu Duygu Canbaş da "Sümer iyi misin?" diye seslendi. "İyiyim" diyerek, yerden kalkan Ezgü ve Canbaş, tabure kazasına birlikte güldü.

Sümer Ezgü canlı yayında tabureden düştü İZLE

UZUN SÜRE KENDİNE GÜLDÜ

Ezgü, daha sonra "Naklen yayınımız nasıl gitti? Çok komik, böyle bir kaza ilk defa oluyor. Harika. Çok güzeldi. Duygu bu da nazarlık olsun. Çok komik oldu. Unutulmaz bir an oldu." diyerek, uzun süre güldü.

KAZANIN NEDENİ

Kazanın nedenini de anlatan Ezgü, "Ben dışarıdan geldim, alelacele yayına katıldım. Taburenin üstüne oturdum. Sandalye, diye arkaya dayandım. Arka da boş çıktı. Çok güzel." dedi.

BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Sümer Ezgü, canlı yayın sırasındaki kaza anını sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Ezgü'nün 'Ve koronalı günlerin ilk canlı yayın kazası tarihe geçti' notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce kez izlendi.

"HANIM YATAKTAN KOVDU"

Sümer Ezgü, internet üzerinden katıldığı canlı yayında tabureden düştükten sonra yaşadıklarını ise şu şekilde anlattı.

"Gece boyunca da güldüm, sabah kalktım yine gülüyorum. Görüntüleri izledikçe çok komikti. Sabah uyandım yine gülüyorum ve hanım, beni 'Çocuk uyanacak' diye yataktan kovdu. Bunu gören arkadaşlar 'Ya Sümer şu sıkıntılı günlerimizde vallahi o kadar güldürdün ki bizi, içimiz rahatladı' diyorlar. Hakikaten çok bunaldık bugünlerde. 16 Mart'tan beri evde kapalıyız. Sanat akademimiz var, kapattık. Onu yaşatmak zorundayız, stresler var. Dolayısıyla bu olay bize şifa gibi geldi."