Sunal kardeşler koronavirüse yakalandı

Rahmetli Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal ve oğlu Ali Sunal koronavirüse pozitif çıktı.

2018 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalandı.

POZİTİF

İlk kez anne olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıktı.

EVDE KARANTİNADA

Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı belirlendi. Karantina sürecini evinde geçiren Ali Sunal ve eşine dostları yardımcı oluyor.