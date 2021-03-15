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    Sunal kardeşler koronavirüse yakalandı

    Rahmetli Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal ve oğlu Ali Sunal koronavirüse pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 07:17
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 07:34
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    Sunal kardeşler koronavirüse yakalandı

    2018 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalandı.

    POZİTİF

    İlk kez anne olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıktı.

    EVDE KARANTİNADA

    Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı belirlendi. Karantina sürecini evinde geçiren Ali Sunal ve eşine dostları yardımcı oluyor.

    Sunal kardeşler koronavirüse yakalandı #1

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