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    Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu

    Oyuncu Süreyya Gürsel Evren vefatındaki acı gerçek ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 11:42
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    Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu

    Oyuncu Süreyya Gürsel Evren (53) önceki akşam misafirliğe gittiği Sancaktepe’deki evin 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

    Kalp krizi geçirdi

    Evren’in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgiye göre Evren, balkonda kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek aşağıya düştü.

    Süreyya Gürsel Evren’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi’nden kaldırıldı.

    1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma, Masumlar Apartmanı ve Baba gibi yapımlarda yer aldı.

    Süreyya Gürsel Evren in ölüm nedeni belli oldu #1


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