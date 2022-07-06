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    Süreyya Yalçın Bodrum'a geldi

    Amerika'dan Türkiye'ye tatil için gelen Süreyya Yalçın mayosu ve çizmeleriyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 11:21
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    Süreyya Yalçın Bodrum'a geldi

    Amerika Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın ve Ozan Baran bu yaz da Bodrum'a geldiler.

    İskeleye el ele gelen sosyetik çift, sonra bota binerek koyları dolaşmaya, özgürce denize girmeye gittiler.

    Çizmeli sosyetik

    Süreyya Yalçın yine zayıflığı ve mayosunun altına giydiği çizmeleri ile dikkat çekti. Ozan Baran kaptanlık yaptı.

    Süreyya Yalçın Bodrum a geldi #1

    Süreyya Yalçın Bodrum a geldi #2


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