Süreyya Yalçın eridi

Süreyya Yalçın, yeni paylaşımlarında zayıflığıyla herkesi şaşırttı.

Türkiye'de yaşadığı dönemlerde balık etli haliyle bildiğimiz sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın, gün geçtikçe eriyor.

ZAYIFLIĞI ŞAŞIRTTI

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu aralar Florida'da tatil yapıyor. Tatilden fotoğraflar yayınlayan sosyetik güzel, bu sefer mayoyla geçtirdiği pozları sayfasına yükledi.

Uzun süredir Amerika'da yaşayan Yalçın'ın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı dikkat çekti.