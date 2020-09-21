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Süreyya Yalçın eridi
Süreyya Yalçın, yeni paylaşımlarında zayıflığıyla herkesi şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 08:58
Türkiye'de yaşadığı dönemlerde balık etli haliyle bildiğimiz sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın, gün geçtikçe eriyor.
ZAYIFLIĞI ŞAŞIRTTI
2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu aralar Florida'da tatil yapıyor. Tatilden fotoğraflar yayınlayan sosyetik güzel, bu sefer mayoyla geçtirdiği pozları sayfasına yükledi.
Uzun süredir Amerika'da yaşayan Yalçın'ın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı dikkat çekti.