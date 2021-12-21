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    Süreyya Yalçın hediye yerine bağış istedi

    Süreyya Yalçın, doğum günü partisine gelenlerden hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışta bulunmalarını rica etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 07:53
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    Süreyya Yalçın hediye yerine bağış istedi

    Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın'a sürpriz doğum günü organize etti. Gümüşsuyu'ndaki boğaz manzaralı bir mekanı kapatan Ozan Baran, ortak dostlarını misafir ederek eşine unutulmaz bir doğum günü gecesi yaşattı.

    125 BİN TL BAĞIŞ

    Baran, doğum gününe katılan dostlarına hediye yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışta bulunmalarını rica ederken, eşi Yalçın'ın isteği üzerine kendisi de hediye almak yerine Çocuk Esirgeme Kurumu'na 125 bin TL bağışta bulundu.

    Doğum günü yemeğinden sonra birbirinden ünlü isimler sahne alırken, konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.

    Süreyya Yalçın hediye yerine bağış istedi #1

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