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- Süreyya Yalçın teknesinde parti verdi
Süreyya Yalçın teknesinde parti verdi
Süreyya önceki gün aralarında Nihan Coşkundere ve Şenay Yarar’ın da olduğu kadın arkadaşları ile tekneyle koyları dolaştı.
- 05.08.2022 - 09:24
- Güncelleme : 05.08.2022 - 09:26
7 yıl önce Ozan Baran ile hayatını birleştiren Süreyya Yalçın, evlendiğinden beri de Amerika Miami’de yaşıyor.
Yazları Bodrum’a gelen Yalçın, son olarak kadın arkadaşlarıyla teknede eğlendi. O karelerini de sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımındaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.
Arkadaşlarına havlu dağıttı
Havluların üzerinde sosyetik güzelin adının yazması dikkat çekti.