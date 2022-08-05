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    Süreyya Yalçın teknesinde parti verdi

    Süreyya önceki gün aralarında Nihan Coşkundere ve Şenay Yarar’ın da olduğu kadın arkadaşları ile tekneyle koyları dolaştı.
    • 05.08.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 09:26
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    Süreyya Yalçın teknesinde parti verdi

    7 yıl önce Ozan Baran ile hayatını birleştiren Süreyya Yalçın, evlendiğinden beri de Amerika Miami’de yaşıyor.

    Yazları Bodrum’a gelen Yalçın, son olarak kadın arkadaşlarıyla teknede eğlendi. O karelerini de sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımındaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

    Arkadaşlarına havlu dağıttı

    Havluların üzerinde sosyetik güzelin adının yazması dikkat çekti.

    Süreyya Yalçın teknesinde parti verdi #1

    Süreyya Yalçın teknesinde parti verdi #2

    Süreyya Yalçın teknesinde parti verdi #3

    Süreyya Yalçın teknesinde parti verdi #4

    Süreyya Yalçın teknesinde parti verdi #5


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