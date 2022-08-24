Süreyya Yalçın ve Ozan Baran 8'inci yılını kutladı

2014'te hayatını birleştiren Süreyya Yalçın ve Ozan Baran çifti önceki gün sekizinci yılını kutladı.

Sosyetik isim Süreyya Yalçın, Ağustos 2014’te Amerika’da yaşayan Ozan Baran ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ocak 2016’da da evlenip Miami’ye gelin gitmişti.

Temmuzdan beri Bodrum’da tatil yapan çift, önceki gün ilişkilerinin 8’inci yılını baş başa kutladı.

"Şanslı adamım"

Ozan Baran, “Süreyya hayatımda olduğu için çok şanslı bir adamım. Tek isteğim; eşimi hep mutlu etmek.” dedi.