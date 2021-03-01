Süreyya Yalçın'ın 1 milyon TL'lik Bodrum hazırlığı

Süreyya Yalçın, Bodrum'a dönmek için hazırlıklara başladı.

Senenin dokuz ayını eşi Ozan Baran'la birlikte ABD'nin Miami kentinde geri kalan kısmını ise Bodrum'da geçiren sosyenin ünlü ismi Süreyya Yalçın, koronavirüs pandemisinin başladığı günden beri Miami'deki 4 milyon dolarlık malikanelerinden ayrılmıyor.

YAZA GELİYOR

Miami'den sıkılan 37 yaşındaki Süreyya Yalçın ile iş insanı eşi Ozan Baran, 2021 yazını Bodrum'da bulunan evlerinde geçirmek için hazırlıklara başladı.

EVİNDE EĞLECEK

Her defasında ödediği hesap kadar çalışanlara bahşiş bırakan Süreyya Yalçın, pandemi dolayısıyla Bodrum'daki villasının bir bölümünü eğlence yeri olarak dizayn ettirdi.

Eğlenceye düşkünlüğüyle bilinen Süreyya Yalçın, evine özel ses sistemi ve makaralı ses perdeleri de yaptırmayı ihmal etmedi.