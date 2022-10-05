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Süreyya Yalçın'ın aşk paylaşımı
Süreyya Yalçın, Ocak 2016'da evlendiği Ozan Baran'a aşkını haykırdı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2022 - 10:23
- Güncelleme : 05.10.2022 - 10:44
2014'te aşk yaşamaya başlayan Süreyya Yalçın ve Ozan Baran çifti aşklarını doludizgin yaşıyor.
Süreyya Yalçın, önceki gün yine düşman çatlatacak cinsten mutluluk dozu yüksek fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.
"Sevgimiz hiç bitmeyecek"
Süreyya Yalçın ve Ozan Baran çifti ilişkilerinin sekizinci yılını kutladı. Süreyya Yalçın önceki gün, "Sevgimiz hiç bitmeyecek" dediği eşiyle fotoğraflarını paylaşıp 'Yaşama sebebim' notunu düştü.