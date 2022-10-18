Süreyya Yalçın'ın estetik bedeli

Bakımına ve güzelliğine dikkat eden ünlü isimlerden biri olan Süreyya Yalçın, bu görüntüye kavuşabilmek için milyonlar ödedi.

Evlendikten sonra ABD'de yaşayan Süreyya Yalçın, Hollywood yıldızlarından farksız bir hayat yaşıyor.

Kardashian'ların doktoru

Türkiye'den gittikten sonra yüzündeki değişimleriyle de dikkat çeken Süreyya Yalçın, Kim Kardashian ve ailesine yaptığı estetik dokunuşlarla ünlenen Dr. Simon'ın Beverly Hills'teki kliniğinden çıkmaz oldu.

Sosyetenin ünlü ismi, Dr. Simon Ourian'a bugüne dek yüz gerdirmeden çene dolgusuna kadar birçok işlem yaptıran Yalçın, kliniğe de bir servet bıraktı.

2.8 milyon TL

Takvim'de yer alan habere göre; Süreyya Yalçın'ın bugüne kadar yaptırdığı işlemler yaklaşık 150 bin dolar yani yaklaşık 2.8 milyon TL tuttu.