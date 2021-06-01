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- Süreyya Yalçın'ın ev hali
Süreyya Yalçın'ın ev hali
Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı ile dikkat çekiyor.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 06:51
2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren 37 yaşındaki Süreyya Yalçın, şu sıralar Florida'daki hayatından fıtığraflar paylaşıyor.
Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunan Yalçın, bunlara bir yenisini daha ekledi.
EVDE BİLE ŞIK
Derin yırtmaçlı bir elbiseyle objektiflerin karşısına geçen Süreyya Yalçın’ın bu imajı binlerce beğeni aldı.