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    Süreyya Yalçın'ın ev hali

    Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı ile dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 06:51
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    Süreyya Yalçın'ın ev hali

    2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren 37 yaşındaki Süreyya Yalçın, şu sıralar Florida'daki hayatından fıtığraflar paylaşıyor.

    Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunan Yalçın, bunlara bir yenisini daha ekledi.

    EVDE BİLE ŞIK

    Derin yırtmaçlı bir elbiseyle objektiflerin karşısına geçen Süreyya Yalçın’ın bu imajı binlerce beğeni aldı.

    Süreyya Yalçın ın ev hali #1Süreyya Yalçın ın ev hali #2

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