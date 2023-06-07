Süreyya Yalçın'ın havuz pozu Amerika Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın, her sene olduğu gibi bu sene de tatil için Bodrum'a geldi.

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Sosyetenin en ünlü kadınlarından Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlenmiş ve yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı.

Yaz aylarını Türkiye'de geçirmeyi seven Yalçın, tatil için yine rotasını yine değiştirmedi. Yalçın, bu yıl da Bodrum'u tercih etti.

Aşırı zayıf

Ünlü ismin, fazla kilolarından kurtulmak için diyet yapması adeta başına iş açtı. Bodrum'da havuza girdiği esnada verdiği pozlarda, Yalçın'ın aşırı zayıf hali yine dikkat çekti.

Süreyya Yalçın, Anoreksiya mı yakalanıp yakalanmadığı sorusuna “Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok.” cevabını vermişti.