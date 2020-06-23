Dolar
6.8578
0.1723%
Euro
7.7424
0.4384%
Altın
1757.98
0.1812%
Borsa
115999.75
0.7029%
G. Altın
387.364
0.2793%
Bitcoin
65823.32
-0.16%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Süreyya Yalçın'ın maskeli kombini

    Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın'dan, maskeli yaz pozu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 12:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süreyya Yalçın'ın maskeli kombini #1

    Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Türkiye'nin en zengin kadınlarından sosyetik güzel Süreyya Yalçın, iş insanı Ozan Baran ile evlenip Miami'ye yerleşmişti.

    Koronavirüs salgınından çok korkan hatta köpeklerine bile maske takan Yalçın, karantina günlerini Miami'deki evinde geçirdi.

    MASKESİ BİLE CHANEL

    Yalçın'ın Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf, gündem oldu. Miami'deki evinde geçirdiği karantinadan sonra tatile çıkan sosyetik ikoncanın, Chanel marka maskeli yaz pozu dikkat çekti.

    KASLI GÜZEL

    Bacaklarındaki kaslarla dikkat çeken sosyetik ikoncan Yalçın'ın fit görüntüsü de gözlerden kaçmadı. Yalçın'ın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Süreyya Yalçın'ın maskeli kombini #2

    Süreyya Yalçın'ın maskeli kombini #3

    Süreyya Yalçın'ın maskeli kombini #4

    Süreyya Yalçın'ın maskeli kombini #5


    Görüş Bildir