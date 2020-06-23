Süreyya Yalçın'ın maskeli kombini

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Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın'dan, maskeli yaz pozu geldi.

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Türkiye'nin en zengin kadınlarından sosyetik güzel Süreyya Yalçın, iş insanı Ozan Baran ile evlenip Miami'ye yerleşmişti.

Koronavirüs salgınından çok korkan hatta köpeklerine bile maske takan Yalçın, karantina günlerini Miami'deki evinde geçirdi.

MASKESİ BİLE CHANEL

Yalçın'ın Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf, gündem oldu. Miami'deki evinde geçirdiği karantinadan sonra tatile çıkan sosyetik ikoncanın, Chanel marka maskeli yaz pozu dikkat çekti.

KASLI GÜZEL

Bacaklarındaki kaslarla dikkat çeken sosyetik ikoncan Yalçın'ın fit görüntüsü de gözlerden kaçmadı. Yalçın'ın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.











