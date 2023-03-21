Survivor Anıl Tetik nişanlandı Survivor yarışmasıyla ünlenen ve geçtiğimiz günlerde oyunculuğu bıraktığını açıklayan Anıl Tetik nişanlandı.

Türkiye Motorsiklet 600cc Şampiyonası’nda birincilik elde eden Anıl Tetik, 2012 yılında Survivor'la adından söz ettirmişti.

Tetik, birçok dizide oyunculuk performansları sergilemişti. Anıl Tetik, evliliğe ilk adım olan nişan törenini gerçekleştirdi.

"Neler yapıyorsunuz"

Survivor'la tanınan Anıl Tetik, geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin "Neler yapıyorsunuz?" sorusunu şöyle cevaplamıştı.

Hiçbir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim.

Artık nişanlı

Anıl Tetik, kız arkadaşı İlknur Karamahmutoğlu ile nişanlandı. Tetik'in nişan kareleri, sosyal medya hesaplarında fanları tarafından yayınlandı.

Anıl Tetik'in nişan karelerine hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Tetik, daha önce Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol almıştı.