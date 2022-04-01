Survivor Avatar Atakan'ın eşinden dekolteli paylaşım

Avatar Atakan'ın eşi olan Serap Korkmaz Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Survivor All Star 2022'de Ünlüler takımında yarışan Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram'da 523 bin takipçisi bulunan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde mini etekli pozlarıyla oldukça konuşulmuştu.

"ATAKAN GÖRMESİN"

Tarzıyla dikkat çeken Korkmaz'dan bu sefer göğüs dekolteli poz geldi. Göğüs dekolteli mini elbisesine çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri Korkmaz'ın pozuna; "Atakan görmesin" yorumu yazdı.

Serap Korkmaz ve Atakan Arslan'ın 'Aslan' adında bir erkek çocuğu bulunuyor.