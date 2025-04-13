Survivor Murat'ın aşkı ünlü oyuncu çıktı

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2013 yılında yarıştığı Survivor ile tanınan Murat Ceylan, 2019 yılı itibariyle Survivor'da sunuculuk yapıyor.

Tarzı ve tavrıyla herkesin ilgisini çeken Murat Ceylan, son zamanlarda aşk hayatıyla gündem olmaya başladı.

Murat Ceylan, Teşkilat dizisinin oyuncusu Gizem Güneş ile aşk yaşamaya başladı.

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Ceylan, 29 yaşındaki Güneş ile aşk pozunu kalp emojisiyle paylaştı.

Ünlü oyuncu da aynı kareleri kendi hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

DOMİNİK'E GİTTİ

Şimdilerde Dominik Cumhuriyeti'nde olan ünlü çift, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ceylan'ın sevgilisinin yanağına öpücük kondurduğu kare büyük ilgi gördü.

GİZEM GÜNEŞ HAKKINDA

Oyuncu Gizem Güneş; Kül Masalı, Adı Sevgi, Kuzey Yıldızı, İçimdeki Fırtına, Sesinde Aşk Var, Teşkilat ve Kanatsız Kuşlar gibi yapımlarla tanınıyor.

30 Kasım 1995 doğumlu Güneş, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca bölümünden mezun oldu.