Survivor Sabriye Şengül imajını yeniledi Survivor yarışması ile tanınan Sabriye Şengül, imajını yeniledi. O anları sosyal medyadan paylaşan Şengül'ün Survivor dönemlerinden eser kalmadı.

Survivor yarışmasına katılan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla dikkati çekti.

Yarışmada finale kalamayan Şengül, tanınmaya başlandı ve sosyal medya üzerinden de ilgi odağı oldu.

Yarışmadan sonra ekranlardan uzak kalan ve branşı olan boksa yönelen Şengül, imajını değiştirdi.

Gören tanıyamıyor

Survivor sonrası değişimi ile de oldukça dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden adeta eser kalmadı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ve değişimiyle beğeni alıyor.

Sabriye Şengül estetiklerden sonra saç rengini de değiştirdi. İmaj değişikliğine giden Sabriye "Sizce nasıl olmuş? Uzun zamandır saçımda yaptırmak istediğim fakat yanmasından tedirgin olduğum renge kavuştum. Veee saçlarım hiç yıpranmadan" notuyla son halini paylaştı.