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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz'ın popüler yarışma Survivor All Star'dan dönmesiyle birlikte aşklarına tam gaz devam ediyor.
Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen Yasmin Erbil, ilişkisi hakkında açıklama yaptı.
“Her şey güzel gidiyor"
Aşk hayatının çok iyi gittiğini söyleyen ünlüm isim, “Her şey güzel gidiyor. Olabildiğinde birlikte
vakit geçiriyoruz. Yiğit ile olan her şeyi çok seviyorum.” dedi.
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