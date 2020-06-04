Survivor'da mavi ve kırmızı takım yeniden kuruldu

Survivor 2020’de dün gece uzun zamandır beklenen takım oyunu oynandı. Sercan ve Cemal Can’ın kaptanlığında kurulan iki takım, bu akşam ilk kez yarışacak.

Survivor 2020'de dün akşam ilk oyun kaptanlık yarışı ile başladı.

Kaptanlığı kazanan Sercan Yıldırım ve Cemal Can Canseven oldu. İkili arasında yapılan son yarışmayı da Sercan kazanarak, ilk yarışmacı seçme hakkını elde etti.

Sercan Kırmızı Takım, Cemal Can ise Mavi Takım olarak ikiye ayrıldı.

SERCAN’DAN STRATEJİK HAMLE

Kırmızı takımın kaptanı Sercan, ilk olarak Elif’i kadrosuna kattı. Sonrasında stratejik bir hamle yapan Sercan, Berkan’ı aldı. Uzun zamandır aynı takımda mücadele eden Yunus Emre’yi takımına alan Sercan’ın son hamlesi ise gecenin en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Kırmızı Takım’ın son yarışmacısı bugüne kadar girdiği her eleme potasında birinciliği göğüsleyen Barış olurken, 5 kişilik kadro bu şekilde tamamlandı.

CEMAL CAN’DAN DUYGUSAL KADRO

Mavi Takım’da ise duygusal bir kadroya yer verildi. Cemal Can, yaklaşık 4 aydır Dominik adasında birlikte en çok vakit geçirdiği isimleri takımında topladı.

Cemal Can’ın kaptan olduğu Mavi Takım’da; Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim dörtlüsü yer aldı.

KIRMIZI TAKIM İÇİN GÜÇLÜ YORUMLARI

Takım kaptanı Cemal Can’ın bu hamlesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Kırmızı Takım’ın çok güçlü olduğu savunan kullanıcılar, Cemal Can’ın takımı için de iç açıcı yorumlarda bulunmadı.

Öyle ki binlerce kişi, ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım’ın kazanacağını söyledi.

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